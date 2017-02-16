17.02.2017 09:04:42

Başbakan Yıldırım Malta'da

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti La Valletta'ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Malta Uluslararası Havaalanı'nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye'nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de La Valletta'ya geldi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Muscat ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu düzenlenecek.

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