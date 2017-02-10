10.02.2017 16:08:26

Başbakan Yıldırım kürsüde telefonla konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmak için çıktığı kürsüde babası hapishanede olan küçük bir çocukla sohbet ederken, telefonla da bir üniversite öğrencisiyle görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, konuşmak için çıktığı kürsüde babası hapishanede olan küçük bir çocukla sohbet ederken, telefonla da bir üniversite öğrencisiyle görüştü.Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Aksaray'da Tuzgölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi açılışına katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan Binali Yıldırım, ezan okunmaya başlayınca konuşmasına kısa bir ara verdi. Yanına ulaşmaya çalışan Azra Pamuk isimli çocuğu çağırarak kısa süre sohbet ettikten sonra oyuncak hediye etti.Yıldırım, ezanın bitmesini beklerken kendisini çok seven üniversite öğrencisi Nevranur Toksan ile de telefonda görüştü.