21.07.2017 14:48:45

Başbakan Yıldırım: Külliyen yalandır!

Başbakan Binali Yıldırım, 'Dün yapılan açıklamalarda Alman şirketlerinde soruşturma başlatılmış olduğu haberi külliyen yalandır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor.

ALMANYA GERİLİMİ

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gerginlik gerek FETÖ gerek PKK'nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği.

ALMAN ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA İDDİASI

Dün yapılan açıklamalarda Alman şirketlerinde soruşturma başlatılmış olduğu haberi yalandır. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Alman şirketi olarak düşünmez. Bu tür açıklamalardan uzak durmak lazım. Türkiye güvenli bir ülkedir. Almanya ne kadar güvenli ise Türkiye de o kadar güvenlidir. Terörle korkutup insanların sokağa çıkmasını engellerseniz terörü sevindirirsiniz.

Aramızdaki meseleleri konuşarak çözebiliriz.