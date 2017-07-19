19.07.2017 12:15:49

Başbakan Yıldırım, KKTC'ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 20 Temmuz'daki anma etkinliklerine katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü çerçevesinde 20 Temmuz'daki anma etkinliklerine katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.



Başbakan Yıldırım'ın ziyaret çerçevesinde, KKTC'nin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu ziyaretin aynı zamanda ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da ileriye taşınması için bir vesile teşkil edeceği belirtiliyor.