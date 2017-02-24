24.02.2017 21:38:14
Kırşehir'e 4 Mart günü referandum çalışmaları kapsamında gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım'ın bir dizi ziyaret ve incelemede bulunması ve halka hitap etmesi bekleniyor.
Başbakan Yıldırım Kırşehir'e geliyor
Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışması kapsamında Kırşehir'e gelecek.Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışması kapsamında Kırşehir'e gelecek.
Kırşehir'e 4 Mart günü referandum çalışmaları kapsamında gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım'ın bir dizi ziyaret ve incelemede bulunması ve halka hitap etmesi bekleniyor.