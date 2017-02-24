24.02.2017 21:38:14

Başbakan Yıldırım Kırşehir'e geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışması kapsamında Kırşehir'e gelecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışması kapsamında Kırşehir'e gelecek.Kırşehir'e 4 Mart günü referandum çalışmaları kapsamında gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım'ın bir dizi ziyaret ve incelemede bulunması ve halka hitap etmesi bekleniyor.