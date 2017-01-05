05.01.2017 23:26:11
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım terör saldırısının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım terör saldırısının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliyesi'nin yakınlarında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor. Yıldırım'ın İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda açıklama yapması bekleniyor.
(Musa Erdoğan/İHA)
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