08.05.2017 21:45:02

Başbakan Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti.Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.