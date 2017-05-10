10.05.2017 19:26:14

Başbakan Yıldırım İngiltere'ye geldi

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile TSİ 19.20'de İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Londra Standsted Havalimanı'nda, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da İngiltere'ye geldi.