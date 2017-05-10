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10.05.2017 22:00:07
Başbakan Yıldırım İngiltere'de
Yıldırım, York Dükü Prens Andrew ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, York Dükü Prens Andrew ile bir araya geldi.
Buckingham Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
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Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.
10.05.2017 20:56:28
AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
10.05.2017 20:37:28
17 Mayıs 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı günün 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacağı bildirildi.
10.05.2017 20:34:50
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TİMETÜRK
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Devrek'te Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi
Madrid derbisi öncesi olaylar
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Beraat Kandili Cizre'de dualarla ihya edildi
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