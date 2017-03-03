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03.03.2017 13:53:52
Başbakan Yıldırım'ın uçağı sis nedeniyle Zonguldak'a inemedi
Başbakan Yıldırım'ın uçağı sis nedeniyle Zonguldak'a inemedi
Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı, Zonguldak Çaycuma Havaalına sis yüzünden inemedi. Başbakan Yıldırım'ın Bartın mitingi programını iptal ederek Sinop'a geçtiği belirtildi.
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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BEKİR BOZDAĞ AÇIKLAMASI
Kaynak Holding'de Bylock operasyonu
FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yürütülen Kaynak Holding soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 14:07:26
Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filmi bugün vizyona giriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Reis filmi, bugün vizyona giriyor.
03.03.2017 13:43:22
Galatasaray’a Sneijder'den kötü haber
Galatasaray’da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder’in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
03.03.2017 13:13:52
TÜBİTAK'ta bin 846 kişi çıkarıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'FETÖ ile mücadele kapsamında, TÜBİTAK'ta bugüne kadar bin 846 çalışanın işine son verildi' dedi.
03.03.2017 12:59:53
Ömer Çelik'ten Alman siyasetçilere: Bizim kapımız size açık
Ömer Çelik, Türkiye'nin bir kez daha demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyerek, 'Alman siyasetçiler, Türkiye'deki Alman vatandaşlarla buluşmak istiyorsa, buyursunlar gelsinler. Kapımız açık' dedi.
03.03.2017 12:42:44
Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD'in propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 12:19:10
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için, “Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor” dedi.
03.03.2017 12:11:46
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