05.02.2017 18:12:59

Başbakan Yıldırım'ın programında Dorne savar silahları dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde güvenlik güçlerinin kullandığı drone savar silahlar dikkat çekti.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde güvenlik güçlerinin kullandığı drone savar silahlar dikkat çekti.Başbakan Binali Yıldırım, öğlen saatlerinde İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen temel atma törenine katıldı. Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törene ise güvenlik güçlerinin ellerindeki drone savar silahlar dikkat çekti. İlk defa kullanılan drone savar silahları program süresince tören alanından ayrılmadı. Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında ise sahne çevresinde koğuşlandırıldığı görüldü.