28.02.2017 20:59:41

Başbakan Yıldırım'ın Ljajic'i kabulü

Yıldırım'ın, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabulünde, Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesinde iki ülkenin iş birliğinin pekiştirilmesine ilişkin kararlılık ifade edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabulünde, Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik iş birliğinin pekiştirilmesine ilişkin kararlılık vurgulandı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ljajic'i, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Sırbistan ile giderek güçlenen ikili ilişkilerin siyasi ve ekonomik yönleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, Türkiye ile Sırbistan'ın, Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik iş birliğinin pekiştirilmesine ilişkin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic de görev alanındaki ticaret, turizm ve telekomünikasyon konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki iradesini dile getirdi.

Ljajic, Türkiye ile bölgesel konulardaki iş birliğinin sürdürülmesine verdikleri önemin altını çizdi.