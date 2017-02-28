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28.02.2017 18:49:41
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.
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Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.
28.02.2017 18:44:30
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 azalışla 87.478,33 puandan tamamladı.
28.02.2017 18:34:19
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
Erzurum'da, kendilerini telefonda savcı ve emniyet müdürü olarak tanıtarak vatandaşları FETÖ ile ilişkili olmakla korkutup 165 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
28.02.2017 17:34:29
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı verildiği öğrenildi.
28.02.2017 17:31:13
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Galler doğumlu Türk oyuncu Levent Gündoğan, Manchester United'ın altyapısına transfer oldu.
28.02.2017 17:19:42
TİMETÜRK
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