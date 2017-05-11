11.05.2017 21:09:19

Başbakan Yıldırım'ın ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi

Mattis, Yıldırım ile görüşmesini 'dürüst, şeffaf ve faydalı' olarak değerlendirdi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başbakan Binali Yıldırım ile Londra'da yaptığı görüşmeyi "dürüst, şeffaf ve faydalı" olarak değerlendirdi.

Mattis, Londra'daki görüşmenin ardından ABD askeri uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım ile "dürüst, şeffaf ve faydalı" bir konuşma yaptıklarını belirtti.

ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımıyla ilgili Türkiye'nin endişelerini kabul ettiğini dile getiren Mattis, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesine destek verdiklerini savundu.

ABD ve Türkiye'nin, "bu sorunun üstesinden, Türkiye'nin güvenliğine, NATO'nun güvenliğine ve DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyona gereken önemi vererek gelebileceğinden" hiç şüphesinin olmadığını ifade eden Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini" ileri sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da görüşen ABD Savunma Bakanı Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlığını teyit ettiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana W. White, yaptığı açıklamada, "Başbakan Yıldırım ve Savunma Bakanı Mattis ikili güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Londra'da bir araya geldi. Mattis, ABD'nin NATO müttefikini korumaya olan bağlığını teyit etti." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da dün ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ya silah yardımı kararına ilişkin, "Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim." ifadesini kullanmıştı.



