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27.02.2017 18:52:26
Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmede, terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımlar üzerinde de duruldu.
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