23.02.2017 16:26:27
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.