21.02.2017 13:02:08

Başbakan Yıldırım: 'FETÖ, 'hayır' kampanyası yapıyor'

Başbakan Binali Yıldırıl, Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ'nün 'hayır' kampanyası yaptığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Başbakan Binali Yıldırıl, Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ'nün 'hayır' kampanyası yaptığını söyledi.Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, "İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit, yarın sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde terörü ve şiddeti destekleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail Meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa'da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli söylemlerdir. Bunların hepsi nefret suçlarını beslemekten, evrensel insanı değerleri bir bir yok etmektedir. Birlikte yaşama kültürünü yok etmektedir. Terör örgütlerini beslemektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum. Birlikte barış içerisinde yaşayacağımız bir başka dünya yok. Bu ırkçılık ayrımcılık hastalığına kapılmadan, dünyanın ve insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım" dedi.Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ'nün 'hayır' kampanyası yaptığına dikkat çeken Yıldırım, "Siz bakmayın hayır türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına. Ne diyor bu tellallar? Ülke bölünecek Yahu bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten? 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ terör örgütü hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından hayır oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi? Demezler, o yüzden de 'hayır' diyorlar" dedi.