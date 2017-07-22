22.07.2017 14:05:13

Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu açıkladı

Başbakan Yıldırım Ege'de meydana gelen depremlerle ilgili Muğla'da açıklama yaptı. Bodrum'da terk edilmiş 3 binanın yıkıldığını, 32 binada ağır hasar tespit edildiğini belirten Yıldırım, Kos Adası'nda bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de tedavi gördüğünü açıkladı.

Başbakan Yıldırım Ege'de meydana gelen depremlerle ilgili Muğla'da açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem esnasında vatandaşların tedirginliğinden dolayı bazı yaralanmalar var. 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor.

Adalarda da etkili oldu. Kos Adası'nda bir vatandaşımız hayatını kaybetti, bir de İsveç uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir."