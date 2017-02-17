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18.02.2017 00:00:35
Başbakan Yıldırım'dan Viranşehir'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Başbakan Yıldırım, Viranşehir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çocuk masumiyetini katleden terör örgütü helak olacak' dedi
Başbakan Yıldırım, Viranşehir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuk masumiyetini katleden terör örgütü helak olacak" dedi.
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