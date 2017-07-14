SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başbakan Yıldırım'dan son dakika OHAL ve afiş açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan son dakika OHAL ve afiş açıklaması
14.07.2017 13:16:33

Başbakan Yıldırım'dan son dakika OHAL ve afiş açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay uzatılmasını teklif edeceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım, OHAL için "19'unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek" dedi.

15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerle ilgili tartışmaya değinen Yıldırım, "15 Temmuz'un anılmasına yönelik afişler var. Burada kimsenin rahatsız olacağı bir şey yok. Bizim ilk günden dediğimiz şey bellidir, 'asker kılığına girmiş teröristler', bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerin tankını, topunu, helikopterini, uçağını çalan ve bunlarla millete bombalar, mermiler yağdıran, akıllarını kiraya vermiş katillerdir. Bu kadar basit. Onun için alınganlık göstermeye gerek yok. Bu, kaldı ki çok belirli, emekli olmuş TSK mensuplarının, küçük bir grubun köpürtmeye çalıştığı bir konudur. Burada hiçbir zaman TSK falan, kimseyi hedef alma düşüncesi yoktur" diye konuştu.

FETÖ SANIĞININ TİŞÖRÜ

Başbakan Yıldırım, FETÖ sanığının, "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi için şunları söyledi:

"Bu, bir anlamıyla suçun itirafıdır, bir anlamıyla meydan okumadır. Neresinden bakarsanız bakın bu, sadece müşteki olanların değil milletin tamamının öfkesini kabartan bir tutumdur. Bunun özellikle yapıldığı kanaatindeyim. Maalesef yine o akıl, yeni bir arayış içerisinde, bu davaları tartışılır hale getirmek ve bu şekilde bu canileri kurtarabilmeyi ümit etmektedir. O bakımdan Adalet Bakanı'na gerekli talimatı verdim, bütün detaylarıyla konu araştırılacak ve bunun failleri ortaya çıkarılacaktır."

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNİN TAVRI

- "ABD veya kimi Avrupa ülkelerinde 15 Temmuz'un anılmasına yönelik çeşitli etkinliklerde takınılan tavrı hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Bir yandan 'özgürlükler ülkesi' diyeceksiniz, bir yandan Türkiye'ye insan hakları, özgürlükler konusunda sürekli eleştirilerde bulunacaksınız, diğer taraftan da bir ülkenin geleceğini yok etmeye çalışan alçak bir kalkışmanın, darbenin arkasında olanları eleştiren, bunu uluslararası kamuoyunda bilinir hale getirmeyi hedefleyen bu çalışmaları engelleyeceksiniz. Bu, tamamıyla samimiyetsizliktir"

MEMURİYETTEN UZAKLAŞTIRILANLAR

- "Bugün itibarıyla memuriyetten uzaklaştırma alan 38 bin 202, memuriyetten çıkarma 103 bin 844, toplam 142 bin 46. Bu arada 34 bin 320 kişi de iade edilmiş, ayrıca hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 168 bin 796, (OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna) itiraz başvuru sayısı 296 bin 350. Burada mükerrerlik olabilir, valiliğe de itiraz etmiş olabilir, Bakanlığa da Başbakanlığa da itiraz etmiş olabilir. Bunlar tasnif edilecek."

"ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK" DEDİK

- "Biz o gün, 'Ölmek var dönmek yok, ya bizi alırlar ya da biz onları alırız' dedik. Bu kararı Cumhurbaşkanımızla verdik. Bu darbe başarılı olabilirdi, ne zaman başarılı olabilirdi? Cumhurbaşkanını da bizi de ortadan kaldırırlarsa başarılı olabilirdi. Bu kadar açık söylüyorum. Bizde bu kararlılık vardı."

 


    YORUM YAZ
5 ev küle döndü
5 ev küle döndü
Yalova'da Roman mahallesinde çıkan yangında 5 ev küle döndü.
14.07.2017 14:44:20
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un 16-28 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde yapacağı kamp kadrosu belli oldu.
14.07.2017 14:42:56
Beşiktaş'ın teklifini kabul etti!
Beşiktaş'ın teklifini kabul etti!
Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan Beşiktaş yönetiminin listesindeki ikinci isim Andre Pierre Gignac.
14.07.2017 14:41:28
Göztepe'den flaş transfer hamlesi!
Göztepe'den flaş transfer hamlesi!
Göztepe, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
14.07.2017 14:38:00
ABD Konsolosluğu'nda hareketli dakikalar
ABD Konsolosluğu'nda hareketli dakikalar
Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine, duvardan bir kişi atladı.
14.07.2017 14:35:03
Gaziler o tişörte sessiz kalmadı: Bunu giy!
Gaziler o tişörte sessiz kalmadı: Bunu giy!
Muğla'da FETÖ'nün suikast timinde yer alan bir darbecinin Hero (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya katılmasına tepki gösteren 15 Temmuz Gazileri Platformu, tişörtlerin üzerine 'Hain' yazarak, cezaevleri müdürlüğüne gönderdi.
14.07.2017 14:32:30
FETÖ'nün suikast timinden 9'u duruşmadan atıldı
FETÖ'nün suikast timinden 9'u duruşmadan atıldı
Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında sanıkların duruşma öncesi ve duruşma esnasında gerginlik çıkartma çabaları devam ediyor.
14.07.2017 14:30:53
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Suriye açıklaması
ABD'den Suriye açıklaması
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Erdoğan’ı 15 Temmuz’da İstanbul’a getiren pilot THY’den atıldı
Erdoğan’ı 15 Temmuz’da İstanbul’a getiren pilot THY’den atıldı
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
Adliyede tutuklanınca kaçmak istedi
Adliyede tutuklanınca kaçmak istedi
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları