07.05.2017 00:14:18
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Başbakan Yıldırım'dan, şampiyon güreşçilere tebrik telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı kutladı.Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.