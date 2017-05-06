07.05.2017 00:14:18

Başbakan Yıldırım'dan, şampiyon güreşçilere tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı kutladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı kutladı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon olan Taha Akgül, Rıza Yıldırım ve Soner Demirtaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.