25.01.2017 23:32:44
Başbakan Yıldırım'dan Rus mevkidaşına tebrik mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e kutlama mesajı gönderdi
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e kutlama mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i bir mesaj göndererek kutladı.
(Caner Ünver /İHA)
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