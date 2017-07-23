23.07.2017 18:57:22

Başbakan Yıldırım'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, 'Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Mescid'i Aksa'da yaptığı hak ihlallerine ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, "Terör, tüm insanlık için ortak tehdittir. Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz" dedi.



Türk milletine de itidal çağrısında bulunan Başbakan Yıldırım, "Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.