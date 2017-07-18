18.07.2017 13:47:21

Başbakan Yıldırım'dan İstanbul ile ilgili açıklama!

Yıldırım 'Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş' dedi.

Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısının ardından, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'daki yağışın büyük, beklenmeyen çok aşırı bir yağış olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Ama belediye ve valilik iyi bir işbirliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak."