11.05.2017 21:03:35

Başbakan Yıldırım'dan IMO Genel Merkezi'ne ziyaret

Yıldırım, Dünya Denizcilik Örgütü'nün, İngiltere'nin başkenti Londra'daki genel merkezini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Denizcilik Örgütü'nün (IMO) genel merkezine ziyarette bulundu.

Başbakan Yıldırım, Londra'da temaslarının ikinci gününde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı denizcilik alanında en üst kurum olan IMO'nun genel merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile görüşen Yıldırım, örgütün çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 30 dakika süren ziyarette anı defterini de imzalayan Yıldırım, Thames nehri kıyısında bulunan binanın terasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras ile diğer ilgililer katıldı.