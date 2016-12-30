30.12.2016 16:46:42

Başbakan Yıldırım'dan Güngörmüşler Konağı'na ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Sincan Belediyesi Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. Yıldırım, emekli vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Sincan Belediyesi Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. Yıldırım, emekli vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi.Başbakan Binali Yıldırım, 4,5 yıldır hizmetini sürdüren Sincan Belediyesi Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. 60 yaş ve üstü vatandaşların sabah saat 08.00'den 18.00'e kadar ikramlarla birlikte vakit geçirdikleri konakta emeklilik promosyonu üzerine sorulan bir soru üzerine vatandaşlara bu konuda bilgi veren Başbakan Yıldırım, emekli vatandaşların sorunlarını dinleyip, sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Yıldırım, vatandaşların yeni yılını da kutlayarak, hediye verdi.