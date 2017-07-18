18.07.2017 14:49:58

Başbakan Yıldırım'dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Başbakan Binali Yıldırım 'Kendisini uyarıyoruz, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol. Bunların kontrolüne girme' dedi.

Yıldırım'ın AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz anma törenlerinde bir kere daha şahit olduk ki, bu millet esir alınamaz. Bu millet tankların üzerine yürür, canı pahasına vatanını savunur. Kim bu gerçekleri görmeyerek birliğine kast ederse onlar öyle bir hesap sorar ki. Milletin vatan savunmasına gölge düşürmeye çalışanlar var. Milletin cesaretini görmezden gelenler var. Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. O gece vatanı için can veren şehitlere haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Başta anamuhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin millete özür borcu var. Şehitlerin yakınlarına gazilere özür borcu var. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Yol yorgunu bazı şeylerin farkında olmayabilir. Referandum sürecinde beni çok düşündü. Kendisini uyarıyoruz, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol. Bunların kontrolüne girme.

AK PARTİ MİTİNGLERİNİN FOTOĞRAFLARINI KENDİLERİNE AİT GİBİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Sözde adalet yürüyüşünde hiç utanılmamış PKK'nın siyasi kanadına bile özgürlük istenmiştir. Biz şehitler abidesine yürürken, o FETÖ'cülerle bölücülerle kol kola yürümeyi tercih etmiştir. Böyle giderse ana muhalefet partisi, sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edeceklerdir. Millet cumartesi gecesi o fotoğrafı çok net verdi. O milli birlik ve beraberlik fotoğrafıdır. 6 milyon insanın hep bir ağızdan haykırdığı gece o gecedir. 15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her siyasi değerlendirme yok hükmündedir.

KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAYACAK

15 Temmuz'un hemen ardından OHAL ilan ettik. O günden bugüne terör örgütleriyle mücadelede yoğun bir dönemi geride bıraktık. OHAL Komisyonu'na dün 3 bin 28 başvuru yapıldı, 1189'u işleme alındı. Toplam başvuruların, mükerrer başvuruları da dikkate aldığınızda, 120 bin civarında olacağını düşünüyoruz. Yapılan başvuruların tamamı valiliklere yapılanla birlikte değerlendirilecek. Kurunun yanında yaş yanmayacak. İnceleme sonrasında göreve iade kararı çıkarsa ilgili kurum 15 gün içinde o kişi tekrar görevine başlayacak.

AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI, TÜRKİYE'NİN AB'YE İHTİYACINDAN FAZLA

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın (Jean-Claude Juncker) kaleme aldığı bir makalede tehditvari açıklamalar yer alıyor. Türkiye'ye AB kapısının kapanacağı gibi bir tehditle bize aba altından sopa göstermeye çalışanlar şunu bilmelidir. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır.