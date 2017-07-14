14.07.2017 14:21:03

Başbakan Yıldırım'dan çok sert tepki!

Başbakan Binali Yıldırım ABD ve Avrupa ülkelerinin 15 Temmuz ile alakalı tavırlarına da sert tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım ABD ve Avrupa ülkelerinin 15 Temmuz ile alakalı tavırlarına da sert tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, "ABD veya kimi Avrupa ülkelerinde 15 Temmuz'un anılmasına yönelik çeşitli etkinliklerde takınılan tavrı hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Bir yandan 'özgürlükler ülkesi' diyeceksiniz, bir yandan Türkiye'ye insan hakları, özgürlükler konusunda sürekli eleştirilerde bulunacaksınız, diğer taraftan da bir ülkenin geleceğini yok etmeye çalışan alçak bir kalkışmanın, darbenin arkasında olanları eleştiren, bunu uluslararası kamuoyunda bilinir hale getirmeyi hedefleyen bu çalışmaları engelleyeceksiniz. Bu, tamamıyla samimiyetsizliktir" dedi.