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Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup
03.02.2017 00:34:04

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker konusunda Başbakan Çipras'a mektup gönderdiğini söyledi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararına ilişkin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a bir mektup gönderdiğini belirterek, "Bu kararın bir kez daha hukuk içinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim" dedi.

Parti genel merkezinde medya temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Kardak kayalıklarının bulunduğu bölgeye helikopterden çelenk bırakması hatırlatılarak, "Yunanistan sanki bilerek gerginliği tırmandırıyor. İki ülke ilişkilerinde bir gelişme bekleyelim mi?" sorusu üzerine Yıldırım, Yunanistan'ın Türkiye'nin komşusu olduğunu, insanın komşusunu seçemediğini belirtti. 

Yıldırım, "Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN VERECEK CEVABI HER ZAMAN VARDIR'

Yunanistan'ın, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararını Türkiye açısından 'hayal kırıklığı' olarak nitelendiren Yıldırım, "Bu konuda sayın Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim" diye konuştu. Yıldırım, mektubuna henüz yanıt gelmediğini bildirdi. 

Yıldırım, Yunanistan'ın komşuluğa yakışanı yapması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma Bakanı'nın gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası… Bunların kimliği bile yok, kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri de böyle. Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü bir geçmişi var. Biz sorunları sürekli ön plana çıkarıp, bunun üzerinde yapıcı bir komşuluk ilişkisi inşa edemeyiz. Sorunları değil ortak geleceği, ortak menfaatleri görüşmemiz, konuşmamız lazım. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama Türkiye'ye karşı hasmane tutum kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır."

ABD'NİN DSG'YE ZIRLI ARAÇ YARDIMI

ABD'nin, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) mühimmat ve zırhlı araç vermesine yönelik soru üzerine Yıldırım, "Maalesef ABD yöneticilerinin bunlarla iş tutmaktan vazgeçmesi lazım. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünü ortak alarak veya onlarla birlikte hareket ederek, bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak, ABD gibi büyük, ciddi ve terörle küresel mücadeleye önem veren bir devlete yakışmaz" ifadelerini kullandı. 

Yıldırım, bu durumun, NATO'da, başka platformlarda da stratejik ortaklığı olan ABD-Türkiye ilişkilerine ciddi zarar vereceğine dikkati çekerek, "Yani bir terör örgütünü yanına alıyorsun, başka terör örgütünü alt etmeye çalışıyorsun. Ondan sonra onu ne yapacaksın? Onu da alt etmek için başka birini mi bulacaksın? Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Üçüncü konu da ABD algısı, Türk toplumunda maalesef bugün iyi bir düzeyde değil. Toplumsal algı bu iki olaydan dolayı ABD'ye karşı çok itibar kaybetti. Türkiye'deki ABD algısını düzeltme yönünde de bazı somut adımlar atması gerekir yeni yönetimin. İnşallah bunlar tabii Cumhurbaşkanımızın, bizim yapacağımız görüşmelerde ele alıp konuşacağımız konular. Ben bunların hepsinin konuşunca bir hal yoluna gireceği kanaatini taşıyorum" diye konuştu.

REFERANDUM TAKVİMİ

Başbakan Yıldırım, "Referandum takvimi belli oldu mu, 9 ve 16 Nisan tarihleri ifade ediliyor. Mayısa da sarkabilir mi?" sorusu üzerine, "İkisinden biri. Mayısa kalmaz" ifadelerini kullandı. 

Referanduma nasıl bir ortamda gidildiğiyle ilgili soruyu yanıtlarken Yıldırım, herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, vatandaşa giderken hiçbir zaman endişe yaşamadıklarını, bu dönemin de böyle olduğunu dile getirdi.

"Her ne kadar 'Hayırcılar' korku tünelini gösteriyorsa da aydınlık her zaman halkın önüne gitmekte. Bugüne kadar hep aydınlığı, geleceği inşa eden vatandaş oldu. O yüzden biz çok rahatız. Çünkü yaptığımız iş, ülkenin geleceği ve milletin selameti için yapılmış bir iştir." değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, milletin vekillerinin Mecliste bu işi yaparken her türlü şeyi söylediklerini anımsattı.



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