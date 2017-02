03.02.2017 22:12:18

Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye esprili gönderme

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa referandumundan "evet" çıkması halinde ülkedeki rejimin değişeceği iddialarına esprili bir yanıt vererek, "Doğru, bir rejim değişikliği var. Çünkü milletvekilleri anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar. Her ilde değişik yemekler yiyorlar. Ne rejim kaldı ne bir şey. Adana Kebabı yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu" dedi.Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mersin'de Şehir Hastanesinin açılışını yaptıktan sonra karayoluyla geldiği Adana'da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile birlikte partisinin Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlediği Sandık Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yapılacak olan anayasa referandumunda evet oyunun kentte birinci sırada çıkacağına ilişkin Başbakan Yıldırım'a söz verdi.Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Karşılaştıkları tüm vesayet odaklarını birer birer yok ederek bu günlere geldiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, 2007'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, "Mecliste 363 milletvekilimiz aslanlar gibi oyunu verecek cumhurbaşkanını seçecekti. Ama ne oldu? Bir icat çıkardılar. İcat ne? 367 milletvekili olmadan Meclis toplanmaz, cumhurbaşkanı seçilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri hiç olmamış bir şeyi yapmaya karar verdiler. Yapılacak şey belliydi. Dedik ki arkadaşlar biz vekiliz, bu kararı biz vermiyorsak bunu asıl olan verir, vatandaşın kendisi verir. Bunu Türkiye'ye soralım dedik. Hatırlayın, 21 Ekim 2007 Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi için sandık başına gittik. Orada Adana, yüzde 61'le evet dedi. 2017 geldi. 10 yıl geçti. Her yıl için 1 puan. 10 yıl geçti, üzerine 10 daha koyarsak yüzde 71 en az. Tamam mı? Hedef yüzde 71. Plaka bir de sıfır bir Adana olunca birinciliği de başkasına kaptırmak yok, tamam mı?" şeklinde konuştu.Sözleri partilileri tarafından sık sık tezahüratlarla kesilen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:"Diyorlar ki 'Ya bu anayasa değişikliğine ne gerek var? Bu anayasa değişikliğini ne yapacaksınız?' Onlar 2007'de anlamamışlar. 2011'de de anlamadılar. 2014'te de anlamadılar. 2015'te de anlamadılar. 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik. Dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız görevi de, sorumluluğu da, yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız. Yarın önünüze geldiği zaman ne diyeceğiz? Yetki verdim. Şunları yapacağım diye söz verdin niye yapamadın? E bana engel oldular. Anayasa'da engel var, sorumsuzluk var, itidal yetkisi yok. Olur mu öyle bir şey? Tabii ki olmaz. Nisanda yapacağımız halk oylaması 2020'de cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilmesinin gereği olan mecburi değişikliktir. Onun için bundan böyle. İşler gecikti. Mazeret arkasına sığınma yok" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Başbakan Yıldırım'a partilileri "Öl de ölelim, vur de vuralım" diye seslendi. Başbakan Yıldırım ise, "Bizim görevimiz yaşatmak. Öldürmek bizim işimiz değil. Biz Adalet ve Kalkınma Partisiyiz. AK Partiyiz. AK Parti'ye yakışan yaşatmaktır ama alçaklık varsa haddini de bildirecektir" şeklinde karşılık verdi.Referandumda 'evet' için destek isteyen Yıldırım, Adana'nın yarım kalmış metrosunun tamamlanması için söz verdi. Yıldırım, bir partilinin tramvay isteğini de kırmayarak, "Ne üzüyorsun kendini. Tramvay da tamam. O da olur merak etme. Ne dedik yapmadık? AK Parti ne söz verdi de yapmadı?" diye konuştu.Yıldırım, şöyle devam etti:"Ulukışla-Pozantı yolunu bilirsiniz. O yolun ne halde olduğunu bilirsiniz değil mi? Oradaki o kamyoncular seyahat edenler ne kadar büyük acı yaşadığını biliyorsunuz değil mi? Şimdi buradan gidiyorsunuz Pozantı'dan viyadük tünel, ver elini Niğde. Oradan da Ankara. İşte ne için evet? Adana'ya hızlı tren için evet. Adana Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak için evet. Adana'nın geleceği için evet. Refahı için evet. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için evet. Terörün bir daha ülke gündeminde kalmaması için evet. Yarım kalan metronun tamamlanması için evet. 4 bin 415 sandık var. 1.5 milyona yakın seçmen var. Sandık deyip geçmeyelim. Seçim, sandıkta kazanılır. Seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz tamam mı? Dikkatli olacağız, gözümüz gibi sandıklara bakacağız.""ELİTAŞ TIRAŞ OLMAYA BİLE VAKİT BULAMADI"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Referandumdan evet çıkarsa rejim değişecek" çıkışına da esprili bir dille cevap veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:"Doğru, bir rejim değişikliği var, çünkü milletvekilleri Anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar. Her ilde değişik yemekler yiyor. Ne rejim kaldı ne bir şey. Adana kebabı yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu. 'Bu bir dayatmadır' diyorlar. Be kardeşim. Gözüm. Kemal Bey. 1 ay boyunca bu vekiller gece demedi, gündüz demedi Mecliste çalıştılar. Ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş tıraş olmaya bile vakit bulamadı. Sakallı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü kararını verdi. Siz, milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız millet sizi tanır mı? Tanımaz değil mi? Bu da evet. Şimdi, önümüzde 2 ayımız var. 2 ay boş durmak yok. Sokak sokak dolaşacağız. Her hemşehrimizin kapısını çalacağız. Gerçekleri anlatacağız. Var mısınız? Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler, aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız? Bu millet o kadar şeye evet dedi ki sayıyorum, 12. En son Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen alçak FETÖ hainlerine dur diyen, demokrasiye evet diyen de sizsiniz. Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz gecesi darbeye dur dediniz. Aydınlığa, demokrasiye evet dediniz. İşte bizim hedefimiz böyle bir milletin, şanlı milletin önünü açmak, önündeki engelleri kaldırmaktır."AB Bakanı Ömer Çelik ise, karşılaştıkları kumpaslara karşı Adana'nın her daim bir adım önde olduğunu söyleyerek, "Devletimize milletimize, varlığımıza, birliğimize, dirliğimize kast eden 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında da o hainlerin karşısına Adana'da en önce bu teşkilat çıkmıştır. Bizi yasaklarla engelleyemediler. Siyasi suikastlerle engelleyemediler. Darbelerle engelleyemediler. 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar. Şimdi 2002'den beri yürüttüğümüz büyük mücadelenin önemli bir aşamasına geldik. Sayın Başbakanımızın güçlü liderliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anayasa değişikliğini yapmak üzere TBMM'den bu değişikliği geçirdik. Şimdi aziz milletimizin huzuruna geldi. Bu Türkiye için tarihi bir şanstır. Türkiye 200 yıldır bu konuları tartışıyor. Bugün artık millet karar verecektir. Millet bu sistem değişikliğiyle karar verecektir. Ve kendi içimizde bütün bu zaafları aşmak işin önümüzde büyük bir fırsat var. Yapmamız gereken şey şudur; Adana'da sandıklardan evet çıkaracağız ama bu yetmez. Adana'da sandıklarda eveti patlatacağız ama bu yetmez. Adana'da, Türkiye'de en çok evet çıkan il olmaya hazır mıyız?" dedi.(Nuri Pir - Umutcan İşledici /İHA)