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Başbakan Yıldırım'dan, 'CHP'nin Anayasa Mahkemesi açıklamasına' cevap
08.02.2017 15:30:29

Başbakan Yıldırım'dan, 'CHP'nin Anayasa Mahkemesi açıklamasına' cevap

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahmekesine götüreceğini açıklaması üzerine, 'Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu süreci durdurmaz, süreç devam eder' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahmekesine götüreceğini açıklaması üzerine, "Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu süreci durdurmaz, süreç devam eder" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Çankaya Köşkünde yaptığı başbaşa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Sarraj'ın ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında ikili ziyaret için Ankara'ya geldiğini belirten Yıldırım, Türkiye'nin Libya'yı her alanda güçlü bir şekilde desteklediğine dikkati çekti.

Libya toplumunun, bütün bölgelerin temsil edildiği kapsayıcı siyasi diyalog çerçevesinde geçmiş dönemde Libya Siyasi Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Yıldırım, silahların susması ve müreffeh bir Libya için elbirliği ile çalışılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yıldırım, Libya'nın uzun yıllar zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Libya'daki siyasi dönüşüm, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma sürecinde Türkiye'nin sağlayabileceği imkanlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığını anlatan Yıldırım, Başkanlık konseyine bağlı Libya'daki kamu güvenliğini sağlamak üzere muhafız birliğine desteği öngören anlaşmanın da bu ziyaret vesilesiyle imzalandığını dile getirdi.

Libya Başkanlık Konseyi'nin Libya'nın tekrar istikrar ve huzura kavuşması için büyük gayret gösteren meşru bir yapı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bunun dışındaki bütün çalışmalar esasında bu istikrarın, barışın, kardeşliğin bir destekleyici mahiyet arz etmesi gerekir. Kısa sürede tek başlılığın sağlanması, ülkedeki huzur ve istikrarın tesisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bu yolda atacağı her türlü adımda Türkiye olarak biz yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir yandan ülkede bu olaylar vuku bulurken, diğer taraftan da ülkenin ayağa kaldırılması, altyapının hızlandırılması için Türk firmaları şartların zorluğuna aldırış etmeden telkinlerimizle Türk firmaları göreve başlamış. Muhtelif bölgelerde elektrik verilmesi başlanmıştır, yarım kalan inşaatın tamamlanması sürdürülmektedir. Vaadettiğimiz bütün işleri birer birer yapıyoruz. 30 Ocak tarihi itibarıyla büyükelçiliğimiz faaliyete geçmiştir. THY'nin tekrar seferlere başlaması yönündeki süreci hızlandıracağız. Ülkemizde artan terörle mücadele kapsamında askıya aldığımız vize rejimini, kolaylaştırıp nihayet vizeyi tamamen kaldıracak şekilde Dışişleri Bakanlıklarımızın karşılıklı olarak çalışması kararlaştırıldı. En azından şimdilik kolaylaştırıcı adımlar sonrasında vize muafiyeti kademe kademe sağlanmış olacak."

FETÖ terör örgütüne karşı Libya'nın net duruşu nedeniyle teşekkür eden Yıldırım, Libya'daki FETÖ varlığının sona erdirilmiş olmasının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Yıldırım, FETÖ mensuplarının halen bölgede olduklarını bildiklerini ve gerekli adımların atılacağından emin olduklarını belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Yıldırım, "Bütün uluslararası camianın Libya'nın başarılı olması, bu kurulan yapının Başkanlık Konseyinin, ülkede huzuru, istikrarı, kardeşliği temin etmesi konusunda önemli katkı sağlaması, destek vermesi elzemdir. Bu nedenle, tüm uluslararası topluma Libya'nın dostlarına, Başkanlık Konseyinin çabalarına desteklerini artırmaları için çağrı yapıyorum. Türkiye, Libya halkının geçmişte yanındaydı, bugün de yanında, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığının oluşturacağı komisyonla karşılıklı beklentiler doğrultusunda geçmişteki firmaların dosyalarının karara bağlanacağını anlatan Yıldırım, Libyalı heyete teşekkürlerini iletti.

"Kardeşim Binali"

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj, güvenlik ve ekonomi alanındaki meselelerin ele alındığını belirterek, Libya'daki siyasi durumun ele alındığını ifade etti. Sarraj'ın konuşması esnasında Başbakan Yıldırım'a "Kardeşim Binali" diyerek hitap etmesi de dikkat çekti. Elektrik ve enerji bağlamında da görüşmelerin yapıldığına dikkati çeken Sarraj, elektrik ve enerji şirketlerinin Libya'daki projelerini tamamlayacağına işaret etti. Vizelerin kaldırılması ve Libyalı vatandaşların geçişinin de kolaylaştırılması konusunun da ele alındığını kaydeden Sarraj, görüşmelerin memnuniyetle icra edildiğini ve önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin artırılacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım ve Sarraj, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP'nin Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesine götüreceği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, "Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu süreci durdurmaz, süreç devam eder. Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir. Ancak, Cumhurbaşkanımızın değişiklik teklifini onaylaması ile birlikte halk oylaması takvimi netleşmiş olacak ve süreç başlayacak" karşılığını verdi.

Fırat Kalkanı Harekatındaki son durum

Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "186'ıncı günündeyiz. Şu anda kasaba her taraftan kuşatılmış durumda. Hatta, kasabanın dış mahalleleri kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam başlayan harekatta maalesef yapılan intihar saldırısı sonucu iki askerimiz şehit olmuş, yaralı olan askerlerimiz var. Onların tedavisi yapılıyor. Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri gerek Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu tatsız bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirler alınmaktadır" diye konuştu.

Yıldırım, Sarraj'a teşekkürlerini, "Şükran" diyerek iletti. İki isim, açıklamaları sonrası basın mensuplarına el sıkışarak poz verdi.

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