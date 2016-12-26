26.12.2016 21:25:53

Başbakan Yıldırım'dan 'Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, 'Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.Başbakan Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle BİR mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli kongrelerin ardından Ankara'ya gelmesi ve bağımsızlık mücadelesinin merkezi olarak Ankara'yı seçmesi, İstiklal Mücadelemizin önemli dönüm noktalarındandır. 27 Aralık 1919'da Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, onlara büyük cesaret, güç ve moral vermiş, Cumhuriyet'e uzanan yolda verilen mücadeleye her zaman kararlılıkla sahip çıkmıştır. Ankara, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin, azim ve kararlılığının en güzel tezahürü olan Türkiye Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapmış, akabinde Cumhuriyetimizin başkenti olmuştur. Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."