14.02.2017 12:23:54

Başbakan Yıldırım'dan ana muhalefete sert eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, '15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Çocuk, yaşlı, kadın erkek dinlemeden sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Çocuk, yaşlı, kadın erkek dinlemeden sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız dönemden geçiyoruz. Milletimizin duası ile Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Durup soluklanmadan millet için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bütün illerinin, ilçelerinin, bütün köylerinin nabzını tutuyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da ihmal etmiyoruz. AK Parti, Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten siyaset ocağıdır. Bugün son yıllarda hemen hemen her alanda gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Bölünmüş yollar, havaalanları, tüp geçitler, limanlar, şehir hastaneleri ardı ardına hizmete alınıyor" ifadelerini kullandı.Çanakkale Köprüsü'nün temelinin de 18 Mart'ta atılacağını hatırlatan Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Diğer yandan Türkiye, muasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonla ilerlerken mevcut anayasa artık milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor tekliyor. Hayırcılar ne diyor, efendim biz ittirirsek çalışır belki. Çalışmaz kardeşim çalışmaz, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek. Evet mührünü vuracak ve işi bitirecek. Vatandaş ne diyecek o gün. Şimdi vesayetin her türlüsüne dur demek için, milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için, bağımsız, tarafsız yargı için, gençlerin siyasete atılması için, etkili yürütme, demokrasi için, gençlerin sesinin daha gür çıkması için, kutuplaşma değil, kucaklaşma için" diye sordu. Partililer bu soruya "Evet" karşılığını verdi."Evette' bereket var" diyen Yıldırım, "Milletin aklını yalanlarla dolanlarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de, ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız. Köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. Milletimiz, 2007'de başlattığı demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak" şeklinde konuştu."3-5 puan garibanlara bırakın"Aksaray'a yaptığı ziyareti hatırlatan Yıldırım, "Meydanlar dalga dalga 'evet' diye inledi. Aksaray yüzde 100 dedi, ben de yapmayın 3-5 puan garibanlara bırakın, bize 90 yeter dedim" ifadelerini kullandı.Yıldırım, "Bir de 'hayırcılar var, şimdi bunlar hayır kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını, lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Biz diyoruz, PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır diyor. Sırtını PKK'ya yaslamış HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP niye böyle konuşuyorsun? Be kardeşim, biz vatandaşımıza bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Terör örgüleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşlarımız için bir işareti var. Biz, bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa yapacak. Terör örgütleri hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yoldan giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütü, bayrağımız, milletimiz, toprağımızın da düşmanıdır. Milletten aldığımız güçle terör örgütünün belini kırdık" diye konuştu."İktidar partisi olarak merak ediyorum, bir hafta sussak muhalefet ne yapacak bilmiyorum" diyen Yıldırım, "Çünkü bekliyorlar ki hükümet, AK Parti bir açıklama yapsın da hemen karşısında bir açıklama yapalım. İktidarın her işine muhalif olmayı marifet sayıyorlar. Çözüm siyaseti, hizmet siyaseti isteyen millet kördüğüm politikalar güdenleri elinin tersiyle itecek. Tek bildikleri işi yapıyorlar, hayır istemezük. Türkiye demokrasisi bugüne kadar birçok tarihi sınav verdi. Bu gazi Meclis, dayatılan cumhurbaşkanı adayı seçilsin diye 1973'te abluka altına alındı. Parti genel başkanları, milletvekilleri hapisle tehdit edildi. 1979'da 119 turda bu Meclis cumhurbaşkanı seçemedi. Bu durum bahane edilerek 1980 darbesi yapıldı. Biz, Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay yaşansın istemiyoruz. Millet, evet diyor. Bundan hiçbir şüphemiz yok. 15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Çocuk, yaşlı, kadın erkek dinlemeden sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım. Dertleri neymiş, parlamento ortadan kalkıyormuş. Parlamento ortadan kalkmaya kalkmıyor da. Bunu vatandaşlar bilsin, aslında CHP de bunu biliyor. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi oluyor. Ekini ektim sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Daha çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız" açıklamasında bulundu."Türkiye'nin yol haritasında çok ciddi mesafeler katettik" diyen Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:"Kış aylarında kendine güverte olduğunu zanneden bölücü terör örgütünün sözde sığınaklarını, üstlerini yerle bir ettik. Bu konudaki kararlılığımızdan zerre miktarda sapma yok. Bölge insanını bölücü terör baskısından kurtardık."Partililer tarafından sürekli sloganlar atılması üzerine Yıldırım, "Anlaşıldı, bunlar beni konuşturmayacaklar. Yörükler hoşgeldiniz. Anadolu'nun bütün renkleri, bütün desenleri rengarenk burada. Sessizlik istiyorum. Şöyle bir anlaşma yapalım, şu görevimizi bir tamamlayalım sonra. Evet mi? Duymadık" dedi. Partililer bunun üzerine "Evet" cevabını verdi.