17.02.2017 21:53:22

Başbakan Yıldırım'dan AB'ye uyarı

Başbakan Yıldırım, 'Avrupa Birliği'nin esasen yaşadığımız şartlar altında gelecek vizyonunu gözden geçirmesi gerekiyor. Biz AB'ye yük olmak için değil, yük paylaşmak için girmek istiyoruz.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Malta İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'nin esasen yaşadığımız şartlar altında gelecek vizyonunu gözden geçirmesi gerekiyor. İngiltere neden çıkmaya çalışıyor, başka ülkelerde Avrupa Birliği ile ilgili ne gibi bakış açıları var? Bunları sağlıklı değerlendirmek ve Türkiye ile ilgili ilişkileri de buna göre yeniden ele almak lazım. Biz Avrupa Birliği'ne yük olmak için değil, Avrupa Birliği ile yük paylaşmak için girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrasya Tüneli'ne benzer bir tüneli müştereken yapabiliriz"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Malta arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Son 2 yılda ticaret hacmimizde ciddi bir azalma var. Bu tabii küresel ekonomik krizle ilgili geçici bir durum. Bunu süratle telafi edecek elimizde imkanların olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yıldırım, "Malta'nın ana ada ile diğer ada Gozo'yu, birleştirme niyeti var. Bizim Avrasya Tüneli'ne benzer bir tüneli müştereken yapabiliriz. Hızımızı alamazsak da Türkiye'ye kadar devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

"Türk işadamlarının yatırımlarıyla gurur duyuyoruz"

Malta Başbakanı Joseph Muscat da yaptığı açıklamada, Türk işadamlarının Malta'ya yönelik yatırımlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Malta Başbakanı Muscat, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan desteğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu konuda taahhüdümüzü devam ettireceğiz. Gümrük Birliği'nin revizyonu müzakerelerini bizim dönem başkanlığımız altında açacağız. Bunu siz bugün buradasınız diye söylemiyorum. İnandığım için söylüyorum. Karşılıklı olarak iki tarafın da çıkarına olduğu için söylüyorum. Türkiye ile bu konuda çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Haziranda bizim başkanlığımız bittikten sonra da bu böyle devam eder."

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