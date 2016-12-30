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Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilere, 1000 TL'nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 Tl, 2000 TL'nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödeneceğini söyledi.
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30.12.2016 14:01:37
Başbakan Yıldırım, cuma namazını Barbaros Camisi'nde kıldı
Başbakan Yıldırım, cuma namazını Barbaros Camisi'nde kıldı
Başbakan Yıldırım, cuma namazını Barbaros Camisi'nde kıldı
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YILDIRIM EMEKLİYE VERİLECEK PROMOSYONU AÇIKLADI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe Teşkilatı kurucusu Niyazi Acar’ın cenaze törenine katılmak için Fatih Camii’ne geldi.
30.12.2016 14:00:54
Sosyal medyada PKK propagandasına 6 gözaltı
Siirt'te sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
30.12.2016 13:57:38
Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı
Gaziantep Valiliği, provokatif girişimlerde bulunulacağı istihbaratı üzerine kentte her türlü eylemin yasaklandığını duyurdu.
30.12.2016 13:14:52
İstanbul'da en çok kaza bu ilçede oluyor
İstanbul için 2016 yılında trafik kazası istatistikleri açıklandı. En çok ve en az trafik kazasının yaşandığı ilçeler belirlendi.
30.12.2016 13:02:18
Ahmet Şık adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Ahmet Şık adliyeye sevk edildi.
30.12.2016 12:59:40
Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesi benimsenecek. Milletvekili sayısı 600’e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi beli bir konuda Meclis araştırmasına genel görüşme yapabilecek, milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.
30.12.2016 12:49:58
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurulu toplandı
YOİKK, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplandı.
30.12.2016 12:48:39
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TİMETÜRK
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2016, A Milli Futbol Takımı'na yaramadı
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Minik öğrencilerin yen yıl heyecanı
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