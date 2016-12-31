31.12.2016 15:52:53

Başbakan Yıldırım: 'Bugüne kadar Türkiye olarak (Suriyeli sığınmacılar

Başbakan Yıldırım: 'Bugüne kadar Türkiye olarak (Suriyeli sığınmacılar için) 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar, 'iyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihatı bırakın da biraz da siz el atın.'

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Başbakan Yıldırım: 'Bugüne kadar Türkiye olarak (Suriyeli sığınmacılar için) 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar, 'iyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihatı bırakın da biraz da siz el atın.'