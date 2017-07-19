19.07.2017 14:44:25

Başbakan Yıldırım: Bu bir kan değişimidir

Başbakan Binali Yıldırım, ''Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından yeni Bakanlar Kurulunu açıkladı. Buna göre; 6 yeni isim kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti, 15 bakanın ise görev yeri aynı kaldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından yeni Bakanlar Kurulunu kamuoyuna açıklayan Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gerekli görüşmeleri yaptık, istişareleri yaptık ve bugün de yapılan bu değişikliği kamuoyu ile paylaşıyoruz. Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacaklar hepsi birbirinden üstün, kapasiteli meziyetlere sahip arkadaşlar. Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Demokraside, siyasette olan bir şeydir" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcılarının görev dağılımlarının ise gün içerisinde ilan edileceğini söyledi.