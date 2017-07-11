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Başbakan Yıldırım: Bosna-Hersek'in acısı acımızdır
11.07.2017 17:53:25

Başbakan Yıldırım: Bosna-Hersek'in acısı acımızdır

Başbakan Binali Yıldırım, ''Bosna-Hersek'in acısı acımızdır. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Srebrenitsa katliamının 22. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün, yakın tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa Katliamının 22. yıl dönümüdür. Bundan 22 yıl önce, Bosna Hersek'ten gelen haberler milletçe derin acılar yaşamamıza sebep olmuştur. Zira Srebrenitsa 11 Temmuz 1995 günü Sırp birlikleri tarafından işgal edilmiş ve sivil Boşnaklar işgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınmıştı. Sığınmacıları korumak yerine Sırplara teslim etmeyi tercih eden Hollandalı askerler, soykırımın kapısını aralayınca Bosnalı kardeşlerimizden 8 bin 372 kişi Sırp birlikleri tarafından hunharca katledilmişti. Bosna-Hersek'in acısı acımızdır. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır. Boşnak kardeşlerimize destek olmak ve yaralarını sarabilmek için üzerimize düşen sorumluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. İnsanlığın gelecekte bu tür trajedileri bir daha yaşamaması için özellikle Bosna-Hersek'le ilgili bütün sorunların adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir. Bu vesileyle bir kez daha Bosna-Hersek'te katledilen bütün masumları tazimle yad ediyor, Bosna halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


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