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Başbakan Yıldırım: 'Bir gemide iki tane kaptan olmaz'
19.02.2017 19:18:30

Başbakan Yıldırım: 'Bir gemide iki tane kaptan olmaz'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Her ülkede bir adam yönetiyor ama onun ekibi var. Ama yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor. Bunun için bunlar hep zırva. Milletin kafasını bulandırmak için söylenen şeyler. Bir gemide iki tane kaptan olmaz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Her ülkede bir adam yönetiyor ama onun ekibi var. Ama yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor. Bunun için bunlar hep zırva. Milletin kafasını bulandırmak için söylenen şeyler. Bir gemide iki tane kaptan olmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Anayasa değişikliği sürecine değinen Başbakan Yıldırım, "Avrupa'daki vatandaşımız da bu değişiklikte sizler de söz sahibi. Bunun tarihi 16 Nisan. 16 Nisan da bir oylama olacak değişiklikler evet ile kabul, hayır ile ret olacak. Karar tabii ki yüce milletimizin, sizlerin. Vereceğiniz karar ülkemiz, milletimizin için en güzel karar olarak. Başımız, gözümüz üstünde de yeri olacak. Biz milletin kararının üzerinde kararı bugüne kadar tanımadık. Türkiye'de millet iradesini yok etmeye çalışanlarla 15 yıldır mücadele ede ede geliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, vesayet odaklarının sürekli demokrasiyi kesintiye uğratmak, vatandaşa verilen vaatlerin yerine getirilmemesi için her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Biz ne yaptık? İnat da bir murattır dedik. Bize yetkiyi veren millet, milletten başla kimse bu bizden yetkiyi alamaz" dedi.

"Her derdin devası millettir"

"İşin özü 2007'de 363 milletvekili ile bu meclise siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz, 367 icadı çıkardılar" diyen Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyetin kuruluşundan beri hiç gündem olmamış öyle bir meseleyle karşı karşıya kaldık. Dedik ki her derdin devası millettir, millete soralım. Erken seçim kararı aldık. Millet oyumuzu milletvekili sayımızı da arttırdı. Sonunda dedik ki Cumhurbaşkanını biz seçemedik, millet siz seçer misiniz? Referandum yaptık. Yüzde 69 millet Cumhurbaşkanı seçmeye karar verdi. Ağustos 2014'te de partimizin kurucu lideri de Başbakanımız recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bu seçimle beraber halkın doğrudan yetki verdiği cumhurbaşkanına ülkeyi yönetme yolunu açıyoruz. Mevcut yapıda seçim oluyor, ülkeyi kimin yöneteceğini vatandaş seçmiyor"

"Türkiye ne kazanırsa istikrardan kazandı"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye ne kazanırsa istikrardan kazandı. Tek parti iktidarı döneminde büyüme koalisyon dönemlerinin üzerinde, güçlü iktidarlar dönemindeki büyüme zayıf dönemle tekrar gidiyor. 50-602 arası büyümüşüz, 60-70 arası onu tüketmişiz, 70-80 arası yine tüketmişiz. Darbe olmuş, 80-90 arası tekrar hamle yapmışız 90-200 arası kazandıklarımızı tekrar kaybetmişiz. Bunu kalıcı hale getirmek lazım" dedi.

"Bir gemide iki tane kaptan olmaz"

Yapılan eleştirilere değinen Başbakan Yıldırım açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tek adam ülkeyi yönetecek, iki tane adam yönetemiyor tabi ki tek adam yönetecek. Burada iki tane Merkel mi var. Her ülkede bir adam yönetiyor ama onun ekibi var. Ama yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor. Bunun için bunlar hep zırva. Milletin kafasını bulandırmak için söylenen şeyler. Bir gemide iki tane kaptan olmaz. olursa biri sancaktır, iskeledir. Gemi batar, ondan sonra ayıkla pirincin taşını."

"Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi kararı başımız gözümüz üstünedir"

Başbakan Yıldırım PKK'nın FETÖ'nün 'hayır' dediğini dile getirerek, "CHP de onların cazibesine kapılmış o da aynı. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Biz hiçbir vatansever vatandaşımızın terör örgütlerinin telkinine onların gittiği yoldan gitmeyeceğine adımız gibi inanıyoruz. Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi kararı başımız gözümüz üstüne bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse çarpıtmasın. Vatandaş en güzel kararı verecek terör örgütlerini sevindirmeyecek biz bunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.
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