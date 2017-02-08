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08.02.2017 18:25:27
Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek
Görüşme yarın saat 15.00'te gerçekleşecek.
Başbakan Binali Yıldırım yarın saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.
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HABERLERİ
Polis aracı tıra çarptı: 1 polis yaralı
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