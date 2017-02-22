22.02.2017 22:49:08
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanması vesilesiyle, Mehriban Aliyeva'ya tebrik mesajı gönderdi.
Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığına atanan Aliyeva'yı tebrik etti
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanan Mehriban Aliyeva'ya tebrik mesajı gönderdi.Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanan Mehriban Aliyeva'ya tebrik mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanması vesilesiyle, Mehriban Aliyeva'ya tebrik mesajı gönderdi.