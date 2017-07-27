27.07.2017 16:08:31

Başbakan Yıldırım, Alman firmalarının yetkilileri ile görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, aralarında Bosch, Siemens, Mercedes gibi Alman firmalarının da yer aldığı 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Türkiye'deki toplam ihracatları 10 milyar dolar civarında olan, toplam yatırımları ise yaklaşık 20 milyar euro olan firma temsilcileri ile istişarelerde bulunacak olan Yıldırım, firma temsilcilerinin önerilerini dinleyecek.