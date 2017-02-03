03.02.2017 16:03:44

Başbakan Yıldırım Adana'da

Mersin'deki Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılışına katılmak üzerere Adana'ya gelen Başbakan, vatandaşlarla buluştu.

Ajanslarda yer alan habere göre, özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen Başbakan Binali Yıldırım, otobüsle cuma namazını kılacağı havalimanı yakınındaki camiye hareket etti.

Yıldırım, Vali Mahmut Demirtaş, bazı bakanlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte cuma namazını kılacağı Bakımyurdu Caddesi'ndeki Hasan Gülek Camii'ne geldi.

SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

Başbakan Yıldırım Cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında Adanalıların sevgi seliyle karşılaştı.

Başbakan Yıldırım vatandaşları selamladıktan sonra "Referandumda 'evet' diyecek misiniz?" diye sordu. Vatandaşlardan "evet" cevabını alan Başbakan Yıldırım, "Evet, evet, evet" diyerek karşılık vererek referandum provası yaptı.

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