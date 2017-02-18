18.02.2017 23:22:40

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak:

KAHRAMANMARAŞ (İHA) â€' Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'Kendisini istikbaline hazırlayacak, istikrarı içinde hareket edebilecek bir hükümet modeli, bir hükümet sistemi modelidir bu getirdiğimiz sistem' dedi.

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KAHRAMANMARAŞ (İHA) â€" Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Kendisini istikbaline hazırlayacak, istikrarı içinde hareket edebilecek bir hükümet modeli, bir hükümet sistemi modelidir bu getirdiğimiz sistem" dedi.Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Genç Müstakil İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 1'nci olağan genel kurul toplantısına katıldı.Kahramanmaraş'ta bir otelde gerçekleştirilen MÜSİAD 1'inci Olağan Genel Kurulu'na Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet İlker Çitil, İmran Kılıç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve birçok dernek üyesi katıldı.Toplantıda konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "AK Partili olanlar neler yaşadı. Henüz kurulduğu yıl genel başkanına adalet imkanı vermediler. Recep Tayyip Erdoğan'a adalet imkanı vermediler. Aynı şekilde Siirt'te bir şiir okuduğu için malum Recep Tayyip Erdoğan bir hapis cezasına çarptırılmıştı. O sebeple aday olamazsın dediler. Benzer sebeple mahkumiyet alan Hasan Celal Güzel beye adaylığın önünü açtılar. Bir çok açık ya da gizli darbe girişimi oldu. En son 1961 Anayasası'na göre kendisinden önce, hatta Cumhuriyetimiz kurulduğundan itibaren nasıl seçilmişse aynı şekilde Cumhurbaşkanı seçmeye kalkıştılar. 27 Nisan gecesi ben il başkanıydım hiç unutmam o geceyi. Bir e muhtırayla hayır siz 363 kişisiniz, normalde Cumhurbaşkanını seçmeye 276 kişi yeter ama sizin 363 kişi o 276'nın gücünde değil" dedi.Cumhuriyetin hiçbir kademesiyle problemleri olmadıklarını söyleyen Kaynak, "Kendisini istikbaline hazırlayacak, İstikrarı içinde hareket edebilecek bir hükümet modeli, bir hükümet sistemi modelidir bu getirdiğimiz sistem. Bizim cumhuriyet rejiminin hiçbir kademesiyle problemimiz yoktur. Cumhuriyet 1923'te kurulan Cumhuriyet, 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kurtuluş harbini yapan meclisin kurduğu Cumhuriyet. Cumhuriyet sahip olduğu temel değerler itibariyle bizim temel değerlerimize sahiptir" diye konuştu.Referandum da gençlere güvendiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "16 Nisan'ın en büyük yükünün gençlerimiz üstünde olduğuna inanıyorum ben. Ve bundan umutluyum. Bizim gençlerimiz Allaha hamdolsun gerçekten çalışan, gerçekten ülkesi için, insanı için, dünyası için kafa yoran bir gençlik" dedi.Toplantı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'a plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.