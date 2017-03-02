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02.03.2017 16:45:18
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depreme ilişkin, 'Akdamar ve Taşkuyu köyünde hasarlı binalar var. İki hafif yaralı var. Allah'a şükür ağır yaralı ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok.' dedi.
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