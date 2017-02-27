27.02.2017 18:59:24

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, özellikle 3 alanda dönüşümün 4. Sanayi Devrimini yakalamak bakımından hayati önemde olduğu söyledi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, özellikle 3 alanda dönüşümün 4. Sanayi Devrimini yakalamak bakımından hayati önemde olduğu söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında toplantıya ilişkin bilgi veren Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu gündeminde yer alan konuları anlattı.Elektronik Ürün Piyasası Sistemine geçilmesinin hem piyasayı geliştirmek bakımından hem de Türkiye'de piyasa oluşması bakımından önemli bir adım olacağını belirten Kurtulmuş, böylece hem sermaye piyasasının çeşitleneceğini hem de üreticilerin ürünlerini değerlendirebilme imkanına sahip olacaklarını kaydetti.4. Sanayi Devrimine geçiş ile ilgili atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş "Özellikle 90'lı yılların başından itibaren sanayi ötesi döneme geçiş, yani 3. Sanayi Devrimi ile ilgili alan Türkiye'de hem sanayi erbabının hem üniversitelerin hem araştırma merkezlerinin ortak ilgi odaklarından birisi olmuştur. Şimdi artık 4. Sanayi Devrimi konuşuluyor. 4. Sanayi Devrimi dijitalleşmenin, dijital ortamların bireysel olarak daha iyi kullanılmasının ve özellikle sanayide dijitalleşmenin önünü açacak bir adımdır. Türkiye maalesef 1, 2 ve 3. Sanayi Devrimlerinde geriden takip etmiştir. Ne yazık ki, 1 ve 2. Sanayi Devrimini neredeyse 100 yıl geriden, 3. Sanayi devrimini de 30 yıl geriden takip etmiştir. Şimdi bu farkı kapatabilmek için önümüzde çok önemli bir imkan belirmiştir. Bu 4. Sanayi Devrimine ayak uydurabilmek için Türkiye'nin atacağı adımlar Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü tarafından Bakanlar Kuruluna taktim edilmiştir. Bu çerçevede Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu diye, ilgili kurumların her birisinin, devletin ve üniversitelerin içinde olacağı bir dönüşüm platformu oluşturulmaktadır. Özellikle 3 alanda dönüşümün 4. Sanayi Devrimini yakalamak bakımından hayati önemde olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi istihdam yapısının değiştirilmesi ve Türkiye'de yüksek nitelikli iş gücünün sayasının artırılması için yapılması gereken dönüşüm çalışmalarıdır. Şuanda imalat sanayisindeki üretimde yer alan işçilerimizin sadece yüzde 12'si üniversite mezunudur. Bu altyapının süratle yenilenmesi ve bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Ayrıca katma değer üretilebilmesi için ciddi bir şekilde işgücünün vasıflarının artırılması gerektiği gibi sanayideki teknoloji kapasitesinin de artırılması lazım. Bu çerçevede Türkiye'de hala sanayimizin ana direğini oluşturan KOBİ'lerdir. KOBİ'lerimiz istihdamın 3'te 2'sini oluşturuyor. Buna karşılık KOBİ'lerimiz toplam katma değerin yüzde 45'ini oluşturuyor. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için KOBİ'lerimizin bir dönüşüm sürecinin içinden geçmesi ve bu dönüşüm sürecinde de Dijital Dönüşüm Platformunun etkin bir şekilde rol almasını öngörüyoruz. Bugün ihracatımızın sadece yüzde 3,5'unun ileri teknoloji ürünlerinden oluştuğunu düşünürsek bu alanda atılması gereken daha çok adım var, almamız gereken çok mesafe var. Bunun için bir üçüncü alan ise eğitim alanıdır. Eğitim alanındaki dönüşümün sağlanması dijital dönüşüm süreçlerine uyumlu bir şekilde hem liselerin hem teknik liselerin hem de üniversitelerin çok ciddi bir şekilde dönüşümden geçmesi önemlidir. Böyle yeni süreçlerde dünyada rekabet edebilecek bir ülke durumuna inşallah gelebileceğiz. Zaten birçok ülke Japonya'sından Avrupa Birliği ülkeleri ne kadar, Amerika Birleşik Devletlerinden Kanada'ya kadar, Hindistan'a kadar dünyada birçok ülkede bu sanayi 4.0 ile ilgili dönüşüm alanlarını tespit etmiş ve bunlarla ilgili çalışmalarını hızlandırmıştır. Ümit ediyorum ki, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ortaya konulan hükümetin ana belirleyici inisiyatif olan unsur olduğu ama bütün sanayinin paydaşlarının da bu süreçlerde katkı sunacak bir süreci yaşarız ve Türkiye çok hızlı bir şekilde 1,2 ve 3 Sanayi Devrimlerinde geriden gelmesinin telafi eder, sanayi 4.0 aradaki farkı çok hızlı sürede tamamlayarak yolumuza devam ederiz. Bu sadece bir tek bakanlığın değil, ilgili bütün bakanlıkların, hatta bütün bakanlıklarımızın tamamının önemli bir şekilde öne almaları gereken bir konudur, desteklemeleri gereken bir konudur, elbirliğiyle hep beraber önümüzdeki dönemde Sanayi 4.0'ın Türkiye'nin rekabet gücünü artırması için gayret sarf edeceğiz" dedi.