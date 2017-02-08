08.02.2017 15:41:01

Başbakan Yardımcısı Şimşek, umreden dönen öğrencilerle bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep programı çerçevesinde, Şahinbey Belediyesi tarafından umreye gönderilen 48 öğrenciyle bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep programı çerçevesinde, Şahinbey Belediyesi tarafından umreye gönderilen 48 öğrenciyle bir araya geldi.Şahinbey Belediyesi tarafından 48 okulda düzenlenen Hz. Muhammed'in hayatı konulu yarışmada dereceye giren 48 öğrenci ödül olarak umreye gönderilmişti. Geçtiğimiz hafta umreden dönen öğrenciler ve aileleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleşen programa Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ve umreden dönen öğrenciler ile aileleri katıldı.Yemek sonrası bir açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu projeyi ilk olarak Diyanet İşleri Başkanımızla görüştük, o da bize çok güzel olacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastırdığı, Peygamberin İzinde adlı kitaptan satın alarak yaklaşık 48 bin öğrencimize dağıttık. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve müftülük tarafından hazırlanan sorularla sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan her okulun birincisini de umreye gönderdik. Ben bu genç yaşlarında umre ibadetine nail olan kardeşlerimi kutluyorum. İnşallah hayatları boyunca bu birlikteliği devam ettirirler' ifadelerini kullandı.Genç yaşta umreye gidebilen öğrencilerin çok şanslı olduğuna vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Umre ibadetlerini yerine getiren 48 gencimiz çok şanslı. O mukaddes topraklara bu kadar erken yaşta gitmek herkese nasip olmuyor. Peygamber efendimizin hayatı bizim için örnek bir hayat. Efendimizi okumak anlamak ve yaşamak zaten üstümüze bir görevdir. Dolayısıyla bir taraftan peygamber efendimizin hayatının anlaşılmasına vesile olacak bir yarışma, bir taraftan da sonunda muhteşem bir ödül. Ben böyle bir yarışma düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ve yarışmada dereceye girerek umreye gidebilen öğrencileri tebrik ediyorum' diye konuştu.Program umreye giden öğrenciler ve ailelerinin duygularını ifade etmelerinin ardından okunan yemek duasıyla son buldu.