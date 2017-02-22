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Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Öğretmenlerimiz yeniden eğitilmeli'
22.02.2017 22:36:11

Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Öğretmenlerimiz yeniden eğitilmeli'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumun ardından birçok alanda reform yapacaklarını ifade ederek, 'Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumun ardından birçok alanda reform yapacaklarını ifade ederek, "Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BALKANTÜRKSİAD'ın düzenlediği 17. sinerji toplantısına katıldı. Bu coğrafyada devlet olma vasfını yitirmiş ülkelerden bahsettiklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Böyle ortamda çift başlılık sıkıntıları çözebilir mi? 2015 yılının ortasına gidin. Suriye ve Irak'taki ortamdan yamalanma bölücü terör örgütü bazı semtlerine ve mahallerine musallat oldu. Zayıf bir hükümet olsa, koalisyon dönemi olsa teröre karşı kararlı başarılı mücadele verilmeyebilirdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi ihtiyaçtan dolayı. İstikrar tek başına yeterli değil. İstikrarın beraberindeki güçlü reformlarla birlikte ülkelere ne kadar yararlı olduğunu gördük. Türkiye 2007 öncesinde ve sonrasında bu kadar reform yapmasaydı, sorun çözme mekanizmasını bu kadar geliştirmeseydi dimdik ayakta durabilir miydi?" diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz yeniden eğitilmeli"

Referandumun ardından hızlı bir şekilde birçok alanda reform yapacaklarını vurgulayan Şimşek, "Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5'te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz. Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazır olabilir. Dünya çok hızla değişecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatını şekillendirecek" açıklamasını yaptı.

"Terör örgütleri hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir"

Türkiye'nin demokrasisinin güçlendiğini ifade eden Şimşek, "Bütün kesimleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türkiye terörle mücadele de başarılıdır. DAEŞ terör örgütü şu anda Türkiye'nin sahada güçlü mücadelesi sayesinde güçlü şekilde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkışmanın altında kalmıştır. Hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir. Türkiye o açıdan bütün bu sorunları yaşamış ve üstesinden gelmiştir. Bu anlamda da en kötüsü geride kalmıştır. Şimdi Türkiye anayasa referandum sonrasında geri kalan reformlarla beraber çok hızlı şekilde küresel rekabette konumlanacaktır. Birinci önceliğimiz eğitim. İkinci teme önceliğimiz Ar-Ge. Altyapıya bu dönemde çok büyük önem verdik" şeklinde konuştu.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bilek ise, "BALKANTÜRKSİAD'ın her yıl ülkemiz ekonomisi için milyonlarca dolar katma değer üreten 400'ü aşkın iş insanının üyesi olduğu Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Kitle iletişim araçları geliştikçe ülkeler birbirinden daha fazla etkilenir oldu. Küresel ticarette daralma sürerken, jeopolitik riskler taşıyan bölgemizde ayakta kalmak için ülke insanları olarak birlik ve beraberlikten ödün vermemeliyiz. Dünya ekonomisi ve küresel ticareti uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda piyasamızı canlı tutmak daha da önemli hale geldi. Türkiye ekonomisini yüzde 80'ni iç tüketimden kaynaklanıyor. İstihdam için üretim, üretim içinde iç tüketim şart" dedi.

Şimşek'in konuşmalarının ardından iş adamlarının sorularını cevapladı. Daha sonra plaket takdim eden Şimşek, protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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