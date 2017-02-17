17.02.2017 21:26:56

Başbakan Yardımcısı Şimşek Kosova Bağımsızlık Günü'ne katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Kosova'nın ekonomik açıdan gelişmesi için her zaman yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kosova'nın Avrupa Atlantik guruplarıyla bütünleşen çabalarını da destekliyoruz. Bu entegrasyon çabalarıyla hem bölgesel barışa, hem de Kosova'nın hak ettiği saygınlığa çok büyük katkıda bulunacaktır' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Kosova'nın ekonomik açıdan gelişmesi için her zaman yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kosova'nın Avrupa Atlantik guruplarıyla bütünleşen çabalarını da destekliyoruz. Bu entegrasyon çabalarıyla hem bölgesel barışa, hem de Kosova'nın hak ettiği saygınlığa çok büyük katkıda bulunacaktır" dedi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu'nun Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 9'uncu yıldönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı. Ankara Swissotel'de gerçekleştirilen programa Şimşek'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Spahiu ve eşi, program öncesinde davetlileri kapıda karşıladı.Gecenin şerefine konuşma yapmak üzere kürsüyle gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye, Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında geliyor. Hatırlıyorum Bakanlar Kurulu'ndaki bir toplantıda ilk tanıyan ülke olmak için sabırsızlıkla bekliyorduk. Kosova'nın bağımsızlığı, egemenliği bizim için tartışılmaz bir konu. Kosova'nın uluslararası arenada tanınması için ülke olarak büyük çabalar gösterdik" şeklinde konuştu.Türkiye ve Kosova'nın derin bir ortak kültüre sahip olduğunu kaydeden Şimşek, "İlişkilerimiz çok sağlam temellerle dayanıyor. Beşeri bağlarımız da son derece güçlü. Cumhurbaşkanı Sayın Thaci'nin Türkiye'ye ziyaretini de hepimiz büyük bir memnuniyetle karşıladık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bu tür ziyaretler çok önemli. Kosova'nın ekonomik açıdan gelişmesi için her zaman yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kosova'nın Avrupa Atlantik guruplarıyla bütünleşen çabalarını da destekliyoruz. Bu entegrasyon çabalarıyla hem bölgesel barışa hem de Kosova'nın hak ettiği saygınlığa çok büyük katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.Spahiu, Kosova Cumhuriyeti'nin 9 yıl boyunca bölgesinin gelişimi ve istikrarında önemli faktör olduğunu vurgulayarak, "9 yıllık bağımsızlık süreci boyunca siyasi, ekonomik, azınlık toplumların korunmasının ve uzlaşma açısından önemli ilerlemeler kaydettik. Kosova'nın bağımsızlığı Güneydoğu Avrupa'da güvenlik ve istikrarın düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Bağımsızlığı ilanından bu yana Kosova Cumhuriyeti Avrupa'da bölgenin ve kıtanın işbirliği ve gelişiminde olumlu yanıt veren yapıcı bir istikrar faktörü olmuştur" diye konuştu.