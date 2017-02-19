19.02.2017 16:21:50

Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Bu ülkeye bu elbise küçük geliyor'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, artık Türkiye'nin darbe yasasını hak etmediğini söyleyerek, 'Bu ülkeye o yorgan yetmiyor. Bu elbise küçük geliyor' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, artık Türkiye'nin darbe yasasını hak etmediğini söyleyerek, "Bu ülkeye o yorgan yetmiyor. Bu elbise küçük geliyor" dedi.Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sözlerine Türkçe ve Kürtçe olarak halkı selamlayarak başladı. Şimşek, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkan Gaziantep'te 16 Nisan günü gerçekleşecek referandumda da büyük bir evet oyu çıkacağına inandığını kaydetti. Artık Türkiye'ye darbe yasasının küçük geldiğini söyleyen Şimşek, "Bugün açılışını yapacağımız bütün eserlerin Gaziantepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok önemli bir referandumun arifesindeyiz. Gaziantep her zaman üzerine düşeni yapmıştır. Gaziantep, Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı nasıl bir mücadele destan yazdıysa 15 Temmuz'da da hainlere karşı sabaha kadar bu meydanda dik durarak demokrasi nöbeti tuttuysa, geleceğimize, demokrasimize sahip çıktıysa, 16 Nisan'da inanıyorum ki Gaziantep ülkemizin geleceğine sahip çıkacak. Büyük bir evetle Türkiye'nin önünü açacak. Türkiye artık bir darbe anayasasını hakketmiyor. O dönemden kalma iki başlı bir yapıyı sürdüremez. Evet bu ülkeye bu yorgan yetmiyor. Bu ülkeye bu elbise küçük kalıyor artık. O yüzden daha çok reform ve daha hızlı, etkili bir yönetim için evet diyoruz. Bürokrasiyi azaltmak için terörle daha iyi mücadele etmek için hem bağımsız, hem tarafsız yargı için ne yapıyoruz? 16 Nisan'da evet diyoruz. İki başlılığa son vermek için evet diyoruz. Evet, en gelişmiş dünyanın 10 ülkesi arasında yer almak istiyoruz. Evet, cumhurbaşkanlığı sistemini Gaziantep çok güçlü bir şekilde destekleyecek" dedi.Mitinge 121 bin kişi katıldıVali Ali Yerlikaya ise, mitinge 121 bin kişinin katıldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım zati devletlerinizin Gazi şehrimize desteği, himmeti ve muhabbetini biliyoruz. Bunu 5 defa son 1,5 yıl içerisinde gördük. Bugün havaalanından bu güzel 121 bin Gaziantepliye 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kavuşuncaya kadar devletimize, vatanımıza birliğimizi, beraberliğimizi bu Antep sofrasının insanlık sofrası olduğunun coşkusunu tüm Türkiye'ye, dünyaya gösterdik. Bu şehir 400 bin Suriyeli kardeşimize Ensarlık yaptı 6 yıl. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra yine bu Ensar şehir Cerablus'a insani yardım yaptı, yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gazianteplilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek, "Bu şehir sizi çok seviyor. Siz de bu şehri çok seviyorsunuz. Cumhur burada, reis burada. Şirin burada, Leyla burada, Ferhat burada. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Sevgili kardeşlerimiz darbelerden usandık. Her 10 yılda bir darbe, kaos, kriz. Şimdi buna gerçekten dur deme zamanı 16 Nisan'dır. Yeni Türkiye için darbelere dur demek için, vesait rejimine dur demek için hep birlikte evet, evet evet diyoruz" ifadelerini kullandı.